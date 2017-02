Kosova pa miqësore edhe në mars, Vokrri fajëson infrastrukturën

Përfaqësuesja e Kosovës në futboll, nuk do të ketë ndeshje miqësore as në muajin mars dhe kështu edhe një datë e lirë për t’u shfrytëzuar për ndeshje miqësore, do t’i ikë përzgjedhësit Albert Bunjaki.

Lajmin e ka konfirmuar për Kohavision, kryetari i Federatës së futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri.

Ai i ka quajtur spekulime të gjithë zërat se Kosova, do të luajë me Kamerunin me 27 mars.

Mungesën e ndeshjeve miqësore, i pari i shtëpisë së futbollit kosovar e ka lidhur më shumë me infrastrukturën.

Hera e fundit që Kosova ka luajtur ndeshje miqësore ndërkombëtare, ishte përballja me Ishujt Faro më 3 qershor 2016. Përfaqësuesja kosovare, kishte fituar me rezultat 2:0 me golat e Albert Bunjakit dhe Elbasan Rashanit.

Ndeshjen e ardhshme për kualifikimet e Botërorit ‘Rusia 2018’, Kosova e luan ndaj Islandës me 24 mars në "Loro Boriçi" të Shkodrës.

