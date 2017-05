Guardiola: Deri tani, Bayerni e Barcelona do t’më kishin shkarkuar

Menaxheri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, beson se Bayern Munich dhe Barcelona do ta kishin shkarkuar nëse do të përballej me një sezon të ngjashme me atë që ai po e kalon me Manchester Cityn.

Guardiola mori përsipër klubin e Etihadit në fillim të sezonit pas sukseseve me klube në Spanjë e Gjermani duke u konfirmuar si një prej trajnerëve më të kërkuar në botë, por suksesi në Angli ka dalë të jetë i vështirë për t’u arritur, transmeton Koha.net.

City mund të përfundojnë jo më lartë se vendi i tretë në Premier League dhe janë eliminuar nga të dy kupat e brendshme dhe nga Champions League, duke bërë që Guardiola të përfundojë një sezon për herë të parë pa ndonjë trofe në karrierën e tij menaxheriale.

“Në Barcelonë apo Bayern Munich... atje duhet të fitosh deri më tani”, ka thënë Guardiola gjatë një konference për media të hënën. “Nëse jo, nuk të japin mundësinë e dytë”.

“Presionin që kisha kur arrita në Barcelonë, kur s’kisha me çka të mbrohesha – në atë klub, nëse brenda gjashtë muajsh nuk fiton, përjashtohesh”.

Guardiola është i përgatitur për një shans të dytë me Cityn dhe beson në të, por ka thënë se sezonin e ardhshëm mund ta humbasë mundësinë nëse nuk ka përmirësime.