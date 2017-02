Sanchezi i bindur për largim nga Arsenali

Alexis Sanchez raportohet se ka vendosur t’i jap fund qëndrimit të tij tek Arsenali.

The Mirror raporton se kiliani është bindur rreth të ardhmes së tij pasi ka dështuar të merret vesh me Arsenalin për vazhdimin e kontratës.

Redaktori i sportit te The Mirror, John Cross ka thënë: “Mendoj se Sanchezi do të largohet. “E ka vendosur. Ka klube të mëdha për të – PSG-ja dhe Juve- por mendoj se Ozil me gjasa do të qëndrojë dhe do të vazhdojë kontratën”.

