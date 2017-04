Iniesta: Nuk ndjehemi keq si në humbjen ndaj PSG-së

Andres Iniesta thotë se Barcelona nuk ndihet aq keq si në humbjen ndaj Parisit, pas humbjes së thellë nga Juventusi në çerekfinalen e parë të Ligës së Kampionëve.

Barcelona para se të mposhtej 3 me 0 nga Juve në Torino, kishte eliminuar PSG-në pas triumfit 6 me 1 në ndeshjen e kthimit, duke përmbysur humbjen e parë 4 me 0.

“Luajtëm keq, sidomos në pjesën e parë. Na dënuan me dy gola të tyre, por diçka tjetër u pa nga ne në pjesën e dytë. Nuk ndjehemi keq sikurse në humbjen në Paris, por kemi edhe një mal për të kapërcyer. Nëse bëjmë gjërat siç duhet, do të përmbysim sërish rezultatin, por nëse nuk luajmë mirë do të jetë e pamundur”, ka thënë Iniesta.

Takimi i kthimit Barcelona – Juventusi zhvillohet javën e ardhshme.