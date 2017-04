Lingard zyrtarisht me Unitedin deri më 2021

Jesse Lingard zyrtarisht ka vazhduar kontratën e tij me Manchester Unitedin deri në qershor të vitit 2021, me mundësi vazhdimi edhe për një vit tjetër, transmeton Koha.net.

Lingard, 24 vjeçar, është prodhim i akademisë së Unitedit, dhe ishte pjesë e klubi që nga mosha 7 vjeçare, ka konfirmuar klubi anglez.

Ai kishte debutuar ndaj Sëanseas në “Old Trafford” në ditën hapëse të sezonit 2014/15/

Deri më tani ka shënuar 11 gola në 70 paraqitje për klubin, dhe tre prej tyre i kishte shënuar në Ëembley Stadium për ta ndihmuar ekipin në fitimin e tre trofeve.

