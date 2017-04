Fundi i turpshëm i një stinori të nisur me shumë ambicie

Klubi i futbollit Besa nga Peja ishte ndër skuadrat e para që nisi organizimin për këtë edicion në Superligën e Kosovës, shkruan sot Koha Ditore.

Gjatë verës së vitit të kaluar u përforcua me lojtarë dhe me trajnerin e njohur në futbollin kosovar, Gani Sejdiu. Shpalosi edhe synimet e mëdha që kishte - daljen në Evropë.

Por në fund të këtij edicioni, që është afër, skuadra do të ngelet gati pa asnjë synim të përmbushur, plus do të jetë e veshur me "kostumin" e turpit.

Ekipi pejan nuk rrezikon të bjerë nga elita, pasi është në krye të renditjes dhe shumë afër finales së Kupës, por ato që e kanë përcjellë së fundi e bëjnë një stinor të dështuar e të turpshëm.

Skuadra që bëri shumë investime, ka kohë që ka hequr dorë nga titulli, ndërkohë së fundi ka hequr dorë edhe nga procesi i licencimit për gara evropiane, gjë që edhe nëse fiton Kupën, nuk do të dalë në Evropë. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

