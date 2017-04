“Terminatori” i ri mund të ribashkoj Schwarzeneggerin me Cameronin

Në vitin 1984 dhe 1991, Arnold Schwarzenegger dhe James Cameron punuan së bashku për filmat e tyre të parë të serisë “Terminator”.

Në një intervistë të fundit, Schwarzenegger la të kuptohet se ai mbase do të punojë për filmin e ri “Terminator”, duke u bërë bashkë sërish me James Cameronin, transmeton Koha.net.

Pavarësisht fjalëve se nuk do të ketë më “Terminator”, ai ka pohuar se do të ketë me po të njëjtin emër, dhe ka deklaruar se mbase do të ketë bashkëpunim me Cameron.

“Unë jam duke e pritur me padurim një film tjetër të Terminator, edhe pse lajmet e fundit kanë raportuar se kjo është një gënjeshtër. Nuk dua të them se ky vendim është përfundimtar, por është një paralajmërim”, tha Schwarzenegger.

Në vitin 2019 pritet të festohet 35 vjetori i filmit të parë “Terminator”.