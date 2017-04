Kida me këngë për tregun ndërkombëtar

Këngëtarja Kida në emisionin “Sot” të KTV-së ka thënë se më 7 prill do ta publikojë këngën e re me të cilën synon tregun ndërkombëtar.

Kida ka treguar se për këtë këngë ka punuar me një artist francez, i cili ka dëshiruar që këngëtarja të jetë pjesë e projektit të tij.

“Është projekt me një francez, ai ka punuar edhe më herët me Zappin. Ka pas qejf që unë të jem pjesë e këtij projekti. Është anglisht dhe do të publikohet më 7 prill”, ka thënë Kida.

“Kënga do të jetë video me tekst. Nuk do të ketë klip. Pas pak javësh do të dalë edhe klipi që do të realizohet në Paris. Është një këngë për këtë sezon dhe besoj se do të pëlqehet nga publiku”, ka thënë krijuesja e hitit “O’najr”.