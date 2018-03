Sergio Ramos bëhet baba për herë të tretë

Fëmija i tretë i yllit të Real Madridit ka ardhur në jetë.

Bëhet fjalë për Sergio Ramos, i cili është bërë baba për herë të tretë dhe lajmin e mirë ai e ka ndarë me fansat e tij në rrjetin social Twitter.

Bashkëshortja e yllit të futbollit është Pilar Rubio, ndërsa Sergoi ka ndarë me fansat edhe emrin e djalit të tij që është Alejandro.

Në Twitter Sergio, ka postuar një foto të foshnjes dhe moderatores në dhomën e spitalit, krah së cilës shkruan: “Me gëzim të madh ne ju prezantojmë me Alejandro. Ai ka lindur në orën 18:24 dhe peshonte 3.1kg. Mami dhe fëmija janë të mirë. Ju falenderoj. Ju dua”, transmeton tch.

Futbollisti 31-vjeçar dhe bashkëshortja e tij, Pilar, janë lidhur së bashku që në shtator të vitit 2012 tashmë kanë dy djem së bashku.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS