Vëllai i vogël i shfaqet në intervistë, Margot Robbie mbetet e shokuar

Aktorja po promovonte filmin e saj të fundit “Peter Rabbit” dhe u shokua kur vëllai i saj më i vogël Cameron u shfaq për ta intervistuar atë.

Margot Robbie mbeti shumë e shokuar kur vëllai i saj e intervistoi për filmin e saj të ri. Aktorja po promovon filmin në Australi dhe u befasua kur Cameron arriti të shtronte pyetjet për MTV Australia.

Në momentin qesharak të kapur në kamera, Margot u shokua shumë kur e kuptoi se vëllai i saj më i vogël do ta intervistonte për projektin e saj të fundit, transmeton ksp.

Gjatë intervistës, Margot huazoi zërin e saj për filmin Flopsy dhe Cameron tha se ka ngjashmëri në mes të lepurit dhe motrës së tij më të vjetër, e cila është një nga yjet më të mëdha në industri.

