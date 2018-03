Këngë për “March for Our Lives”, yjet përkrahin lëvizjen e themeluar nga studentët

Dy prej yjeve më të mëdhenj të Broadway-it janë bërë bashkë në lansimin e një kënge, në mbështetje të lëvizjes "March for Our Lives" që ka për qëllim vetëdijesimin e qeverisë në ndryshimin e ligjit për kontrollim të armëve në Amerikë dhe e cila është themeluar nga nxënësit e një shkolle të mesme në Floridë.

Krijuesi i mjuzikllit "Hamilton", Lin-Manuel Miranda, dhe ylli i mjuzikllit "Dear Evan Hansen" të shpërblyer me disa çmime, Ben Platt, e kanë incizuar një këngë të miksuar e cila është pritur mirë nga publiku dhe po shënon suksese të mira, transmeton emisioni Express në KTV.

Një pjesë e të ardhurave të fituara nga shkarkimi i këngës do ta përkrahin lëvizjen "March for Our Lives", e cila po i bën presion qeverisë Amerikane ti shtrëngoi ligjet e armëmbajtjes.

Studentët nga shkolla e mesme "Marjory Stoneman Douglas" janë organizatorë të marshimeve në Washington D.C. dhe qytete të tjera të Amerikës, që do të mbahen më 24 mars, kjo pasi 17 studentë dhe mësues së shkollës së tyre në Parkland të Floridës, u vranë nga një sulm me armë zjarri muajin e kaluar.

Kënga emocionuese e dyshes së famshme e cila është shoqëruar me një videoklip të thjeshtë, i kombinon këngët "Story of Tonight" dhe "You Will Be Found" nga mjuzikllet "Hamilton" dhe "Dear Evan Hansen". Dhe që nga lansimi i saj të hënën, kënga ka qenë ndër pesë këngët më të klikuara në YouTube.

Lëvizja "March for Our Lives" po ashtu ka gjetur përkrahje dhe ndihmë financiare nga yje të showbizit, të tillë si: Oprah Winfrey, George Clooney, regjisori Steven Spielberg dhe këngëtarët Justin Timberlake, Miley Cyrus, Lady Gaga dhe Demi Lovato.