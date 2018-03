Dua anulon koncertet me Bruno Marsin shkaku i problemeve me dhëmbë

Këngëtarja me famë botërore, Dua Lipa, ka anuluar disa koncerte që do t’i mbante me Bruno Marsin shkaku i problemeve me dhëmbët e pjekurisë.

Përmes një postimi në Facebook, Dua ka njoftuar se është dashur t’i heq dhëmbët me operacion, të cilin ia kanë këshilluar dentistët e saj.

“Më vjen keq që më duhet të anuloj disa nga koncertet me Brunon. Kam performuar me dhimbje të tmerrshme shkaku i dhëmbit të pjekurisë dhe siç më ka këshilluar dentisti, është dashur t’i heq menjëherë”, ka njoftuar Dua.

“E kam shijuar këtë turne dhe jam e pikëlluar, por shpresoj se do të rikthehem sa më shpejt që të jetë e mundur. Faleminderit për mirëkuptim”, ka shkruar ajo.