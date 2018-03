Bebe Rexha për herë të parë në top-pesëshe në SHBA

Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha ka hyrë për herë të parë ka hyrë në top-pesëshen e top-listës prestigjioze të Billboardit në Amerikë.

Kënga e saj “Meant to Be” me grupin Florida Georgia Line’s udhëheq top-listën e zhanrit Country për 15 javë. Bebe Rexha me këtë fakt bëhet këngëtarja e parë në histori që me një këngë të tillë ka udhëhequr kaq gjatë në këtë top-listë.

Suksesi më i madh para hyrjes në top-pesëshe, për Rexhën ishte me këngën “Me, Myself & I” me G-Eazyn më 2016.

Kënga më e dëgjuar mbetet “God’s Plan” e Draket.