Është një nga aktoret më të famshme të Hollywoodit, me filma si “Charlie’s Angels”, “Shrek” dhe “There’s Something About Mary”, por duket se Cameron Diaz do të lërë përfundimisht aktrimin për t’u përqendruar te familja që ka me muzikantin Benji Madden.

Sipas “Daily Mail”, 45-vjeçarja i ka thënë një shoqeje të ngushtë që do të dalë në pension.

Në fakt, Cameron Diaz nuk është shfaqur në ndonjë film që nga viti 2014, ku interpretonte në filmin “Annie”.