Hitet e Dua Lipës remiksohen në dy super-versione

Dyshja nga Los Angeles, Two Friends, kanë lansuar remiksin e tyre të fundit dhe kësaj radhe kanë zgjedhur pop-yllin Dua Lipa dhe hitin e saj “IDGAF”.

Miqtë nga shkolla e mesme u bënë të famshëm me remikset e tyre shumë të vlerësuara të këngëve si “Mr. Brightside” dhe “Kids”, raporto Koha.net.

E tani që janë kthyer për të bërë atë që dinë më së miri, “Two Friends” kanë përpunuar hitin e fundit të Dua Lipës.

Ndërsa një tjetër remiks i është bërë këngëtares nga Prishtina, por, siç raporton Koha.net, kësaj radhe është përzgjedhur kënga “New Rules”.

Vokal-bendi i njohur botërisht, Pentatonix, kanë lansuar “coverin” me video të super-hitit të Dua Lipës, “New Rules”, duke e përzierë atë me hitin e Aaliyah të vitit 1998 “Are You That Somebody?”.

Ky grup, kohë më parë lansuan edhe versionin ‘cappella’ të Camila Cabellos, “Havana”.