Rita Ora e ndez Prishtinën me “Vallen e Shotës”

Ka filluar koncerti i Rita Orës në Prishtinë për dhjetë vjetorin e Pavarësisë.

Befasia për publikun shqiptar nga Rita Ora ishte një miksim i “Valles së Shotës” me këngë të saj, transmeton Koha.net.

Ajo gjithashtu edhe ka vallëzuar duke elektrizuar publikun në kryeqytetin e Kosovës për dhjetë vjetorin e Pavarësisë.

“I Will Never Let You Down” dhe “Shine Your Light”, ishin këngët hapëse të koncertit të Rita Orës.