Dua Lipa: Urime 10 vjetorin e Pavarësisë, shihemi këtë vit

Urime t’gjthve 10 vjetorin e pavarsise! Shpresoj qe te festojme edhe shume e shume pervjetore se bashku. Kaloni sa ma mire ne keto dite te festes. Jom shume krenare qe jom Shqiptare. Urime dhe gezuar. Ju dua. Shihemi kete vit ❤❤ ————————— Happy 10th birthday Kosova! I hope we spend many many more anniversaries together. Have the best time on these wonderful days of celebration. I am so proud to be Albanian. I love you. See you later in the year ❤️❤️ #KOSOVA10

