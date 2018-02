Detaje të reja për dasmën mbretërore

Princ Harry dhe Meghan Markle, pak javë para dasmës së tyre, kanë zbuluar disa detaje të reja.

Kështu dasma do të zhvillohet në St George’s Chapel më 19 maj, datë e cila përkon me finalet e FA Cup, ndeshjet kualifikatore për UEFA Europa League.

Pallati mbretëror ka njoftuar se ceremonia do të nisë në mesditë, ndërsa Arqbishopi i Canterburry, Justin Webly, do të celebrojë çiftin.

Sipas njoftimit të Pallatit Mbretëror, rreth orës një të drekës çifti do të nisë një parakalim me karrocë me kuaj, ndërkohë që menjëherë pas tij, do të mbahet eventi festiv në hollin e St George’s Chapel së bashku me të ftuarit, transmeton tch.

Më pas në mbrëmje, Princ Harry dhe aktorja Meghan Markle, do të organizojnë një ceremoni private, ku të ftuar do të jenë miqtë më të ngushtë dhe familjarë të çiftit.

Mbretëresha dhe e gjithë familja mbretërore do të jenë të pranishëm në ceremoni. Familjarët e Meghanit gjithashtu do të jenë pjesëmarrës.