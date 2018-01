Bebe Rexha pjesë e turneut të yllit botëror të muzikës Bruno Mars

Tiranë,31 janar – Fituesi i gjashtë çmimeve në Grammy Awards 2018, Bruno Mars do të fillojë për dy ditë turneun e tij ”24 Magic World Tour”. Ylli i muzikës nuk do të jetë vetëm në koncerte, pasi do shoqërohet nga një e ftuar speciale.

E ftuara e tij speciale është këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha, e cila e ka ndarë këtë moment të rëndësishëm me ndjekësit e saj në Instagram.”Në Meksikë me Bruno Mars.Turneu nis për dy ditë”, shkruan Bebe .

Pas përfundimit të Grammy Awards ,të dy këngëtarët do t’i shohim të performojnë në qytete të rëndësishme të Meksikës.