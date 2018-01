Eminemi paralajmëron videoklipin me Ed Sheeranin

Reperi amerikan, Eminem përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar videoklipin e radhës.

Pas “Walk on Water” në bashkëpunim me Beyoncen, Eminemi do të sjellë me videoklip edhe bashkëpunimin me Ed Sheeranin, transmeton Koha.net.

Eminem e Ed Sheeran kanë bashkëpunuar në albumin e fundit të reperit amerikan “Revival”, ndërsa “River” quhet kënga e tyre.

“Lëreni lumin të rrjedhë... Ed Sheeran në set”, ka shkruar Eminem në rrjetet sociale.