Demi Moore në lidhje me një këngëtar 30 vjet më të ri

Aktorja Demi Moore raportohet se është në lidhje me këngëtarin amerikan Nick Jonas.

55-vjeçarja thuhet se po ndjek trendin e artisteve në Hollywood që po lidhen me partnerë më të rinj. Jonas është 25-vjeçar.

Një tjetër rast është ai i Britney Spears që është në lidhje me një partner 13 vjeç më të ri, transmeton tch.

Aktorja Demi Moore ka qenë e martuar më Bruce Willis me të cilin ka edhe tre fëmijë por u divorcua në vitin 2000, me Ashton Kutcher i cili kishte disa vite diferencë në moshë me të, si dhe me muzikantin Freddy Moore.