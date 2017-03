Pas turneut nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këngëtarja Dua Lipa ka paralajmëruar që në fillim të muajit prill do të fillojë një turne nëpër Evropë.

Ajo në Facebook ka bërë publike vendet që do të këndojë, ku do ta nisë me Milanon dhe përfundon në Londër.

“Scared To Be Lonely” është kënga e saj e fundit e publikuar në janar në bashkëpunim me Martin Garrix.