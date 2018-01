“Used to Be”, kënga e re nga Gashi

Reperi me prejardhje shqiptare, Gashi ka publikuar këngën e tij më të re “Used to Be”.

Complex shkruan se rritja e Gashit në vitet e fundit nuk është lënë pa u vërejtur nga Roc Nation, që tashmë ka kontratë me reperin me bazë në Brooklyn, transmeton Koha.net.

Gashi është në përfundim të albumit të radhës “Stairs 2”, dhe sot ka publikuar këngën e krijuar nga Ben Billions “Used to Be”, të cilën e sjell me videoklip, në të cilin shihet Gashi me grupin e tij në New York City.

Më poshtë mund ta dëgjoni këngën më të re nga Gashi.