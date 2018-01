“On Records” reagon pas largimit të Mozzikut e Getinjos

Pronari i labelit “On Records”, Met Elshani, ka reaguar pas largimit të dy reperëve të njohur Mozzik dhe Getinjo nga grupi i tij.

Dy reperët kanë akuzuar labelin për mospërkrahje në punën e tyre, ndërsa Elshani thotë se vëllezërit Mozzik dhe Getinjo kanë shkelur njëanshëm kontratën.

Ai ka paralajmëruar padi ndaj tyre dhe ka shtuar se “të dy mbeten pjesë e ‘On Records’ siç parashikon edhe kontrata”.

“Asnjë artist s’është larguar nga ne në këtë mënyrë siç e bëtë u në mënyrë të njëanshme dhe për këtë po e them publikisht do të përballemi me ligj... Njoftojmë opinionin e gjerë se ligjërisht ata nuk janë të larguar nga ‘On Records’ pasi që kanë një kontratë profesionale me ne dhe mbajmë të gjitha të drejtat e çdo projekti dhe imazhi të tyre”, ka shkruar Elshani në Instagram.