Obama liston librat dhe këngët e tij të preferuara gjatë 2017-s

Ish-presidenti amerikan Barack Obama, ka shpërndarë listën e tij të librave dhe këngëve të preferuara gjatë këtij viti.

“Gjatë presidencës sime, fillova një traditë të ndarjes së listës për librat e mia të lexuara dhe listës së këngëve. Ishte një mënyrë e mirë për të reflektuar mbi veprat që reflektuan në mua dhe ngritën lartë autorë dhe artistë nga e gjithë bota. Në kohë shtesë gjatë këtij viti që kapa, desha të ndajë librat dhe këngët që pëlqeva më së shumti. Nga këngët që më bënë të lëvizi e deri tek librat që më inspiruan, kjo është lista ime e 2017-s. Shpresoj t’i shijoni dhe ju uroj një vit të lumtur e me shëndet” ka shkruar Obama në Facebook.

Librat më të mirë që lexova në vitin 2017:

The Power nga Naomi Alderman

Grant nga Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City nga Matthew Desmond

Janesville: An American Story nga Amy Goldstein

Exit West nga Mohsin Hamid

Five-Carat Soul nga James McBride

Anything Is Possible nga Elizabeth Strout

Dying: A Memoir nga Cory Taylor

A Gentleman in Moscow nga Amor Towles

Sing, Unburied, Sing nga Jesmyn Ward

*Bonus for hoops fans: Coach Wooden dhe Me nga Kareem Abdul-Jabbar and Basketball (dhe Other Things) nga Shea Serrano

Këngët e mia të preferuara në vitin 2017:

Mi Gente nga J Balvin & Willy William

Havana nga Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed nga Daniel Caesar

The Joke nga Brandi Carlile

First World Problems nga Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up nga Andra Day

Wild Thoughts nga DJ Khaled (feat. Rihanna dhe Bryson Tiller)

Family Feud nga Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble nga Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises nga Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable nga French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness nga The National

Chanel nga Frank Ocean

Feel It Still nga Portugal. The Man

Butterfly Effect by Travis Scott

Matter of Time nga Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit nga Mavis Staples

Millionaire nga Chris Stapleton

Sign of the Times nga Harry Styles

Broken Clocks nga SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix) nga U2

*Bonus: Born in the U.S.A. nga Bruce Springsteen (not out yet, but the blues version in his Broadway shoë is the best!)