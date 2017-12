Eminemi tregon se kur do ta lë muzikën

Në një intervistë të gjatë për Vulture reperi i mirënjohur amerikan, Eminem ka folur për karrierën e tij, si dhe albumin e ri “Revival” të lansuar ditë më parë.

Në pyetjen se a janë emocionet e tij ndryshe kur bën muzikë tani nga ato që kishte 20 vjet më parë, ai është përgjigjur se ato janë të njëjta dhe kur një gjë e tillë të ndryshojë atëherë do ta lë muzikën, transmeton Koha.net.

“Ato janë të njëjta (emocionet). Pasioni është i njëjtë, dhe kur kjo të ndryshojë – dhe do të ndryshojë me siguri – është ndoshta koha kur unë do të tërhiqem. Jam ende në pozitën kur dua të mbyllem në shtëpi për dy ditë dhe vetëm shkruaj. Nuk e di se kur do të ndryshojë kjo”, është shprehur ai.