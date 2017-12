“Dhurata” e Miriam Canit për festat e fundvitit

“More than a song” ,është versioni anglishti i këngës ‘Dhurata” e çiftit më simpatik Miriam Cani dhe Alban Skënderaj.

Ka qënë vetë këngëtarja Miriam Cani e cila nëpërmjet një postimi në Instagram ka njoftuar fansat e saj duke shkruar ‘Me datë 25.12 publikohet “More than a song” versioni anglisht i këngës “Dhurata”. Kjo ndjenjë nuk njeh gjuhë e as kufij, ndajnë këto ditë festash duam ta ndajmë këtë këngë me do prind e fëmijë kudo në botë”.

Kënga “Dhurata” e çiftit Cani-Skënderaj është realizuar rreth dy muaj më parë. Kënga ka si protagonist vajzën e tyre, Amelian, dhe mesazhi i saj është dashuria e pakufishme që një prind ka ndaj fëmijës së tij, transmeton tch.

Në vetëm dy muaj kënga “Dhurata”ka marrë miliona pëlqime në rrjetet sociale.