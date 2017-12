Aurela - Fifit: “Do ma kujtosh ... mbas shumë vitesh”

Përveçse një këngëtare e madhe Aurela Gaçe hera herës tregon që është edhe një mikeshë shumë e mirë, dhe mbështetëse për të rinjtë që i hyjnë rrugës së muzikës.

Këtë herë mbështetjen e saj të pakursyer ajo e ka shprehur dhe për Fifin (Filloreta Raçi).

Fifi u rendit e treta në “Kënga Magjike” me “Zhurmë”, teksa Aurela shprehet se ajo e ka fituar betejën e parë, atë të duartrokitjeve të publikut.

“E ngjite edhe një shkallë…ehhh sa te tjera të presin 🤗 me krahë hapur të presin nese ti nuk do te lodhesh, e nese do te vazhdosh edhe kur gjunjet mos te te mbajne….keshtu e ka dashuria per ate qe ke zgjedhur te besh, urime . E fitove nje beteje, publiku duartrokiti.

Kjo eshte e vetmja beteje . Gjithmone. Duartrokitja= dashuri. Do te m’a kujtosh kete fjale mbas shume vitesh e te pres te vish te me thuash se kisha pas te drejte”, shkruan Aurela për mikeshën e saj Fifi.