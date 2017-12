Të dashuruar si në ditën e parë

Aktorët Ashton Kutcher dhe Mila Kunis rrallë vijnë në premiera dhe festime në Hollywood.

Ata për shkak të fëmijëve nuk kanë shumë kohë të dalin në publik dhe pas një pushimi të gjatë kemi pasur rastin t’i shohim së bashku, transmeton KosovaPress.

Çifti, i cili jetën e vet private dhe fëmijët e tyre i mban sekrete, përfundimisht erdhi në një eveniment me rastin e ndarjes së shpërblimit Breakthrough 2018 që u mbajt në qendrën kërkimore të NASA-s, e cila quhet “Oscari në shkencë”.

Ata të dy udhëhoqën programin dhe me të vërtetë shkëlqyen në skenë. Veshja smoking e Kutcher dhe fustani me lule i Mila, me një korse transparente, të nënshkruar nga Dolce and Gabana, ishin mjaft të qëlluara.