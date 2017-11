Selena Gomez, mbretëresha e rrjeteve sociale

Instagram ka publikuar listën e dhjetë personave më të popullarizuar në këtë rrjet shoqëror.

Në vendin e parë është mbretëresha e rrjeteve sociale Selena Gomez, e cila me vite ndodhet në krye të listës së personave më të popullarizuar në Instagram.

Ajo përcillet në këtë rrjet nga 130 milionë njerëz. Siç , transmeton KosovaPress, në vendin e dytë renditet këngëtarja Ariana Grande me 115 milionë përcjellës në Instagram, së bashku me Cristiano Ronaldo, po ashtu me 115 milionë.

Pasojnë Beyonce me 108 milionë dhe Taylor Swift me 104 milionë.

Kim Kardashian po ashtu ka 104 milionë përcjellës, pasuar nga motra e saj Kajli Kardashian me 99,6 milionë përcjellës.

Në vendin e tetë renditet Dwayne Johnson, aktor, me 96,2 milionë përcjellës, Jastin Bieber me 94,1 milionë dhe Kendall Jenner, manekine, me 85 milionë.