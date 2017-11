Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha po vazhdon të korrë suksese me këngët e saj.

Përmes një postimi në Facebook ajo ka bërë të ditur se është në Top 10 në iTunes me dy këngë të saj, transmeton Koha.net.

“Meant to Be” në bashkëpunim me Florida Georgia Line mban vendin e pestë, përderisa me këngën më të re “Home”, në bashkëpunim me Machine Gun Kelly dhe X Ambassadors, mban të nëntin.