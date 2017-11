Taylor Swift rrëzon nga froni Sam Smithin në “Worldwide iTunes Album Chart”

Taylor Seift ka rrëzuar nga froni britanikun, Sam Smith në top listën për albumin më të mirë në botë “Worldwide iTunes Album Chart”.

Sam Smith qëndroi për shtatë ditë në krye të kësaj liste me albumin e tij “The Thrill of It All”, transmeton Koha.net. Por, tani “Reputation” i Swiftit është në krye të kësaj liste.

Top 10 albumet në këtë top listë janë:

1. Taylor Swift - Reputation

2. SamSmith - The Thrill of It All

3. Evanescence - Synthesis

4. Ed Sheeran - ÷

5. The Corrs - Official page - Jupiter Calling

6. P!nk - Beautiful Trauma

7. Maroon 5 - Red Pill Blues

8. Seal - Standards

9. Elton John - Diamonds

10. Imagine Dragons - Evolve