Nga cili aktor do të zëvendësohet Kevin Spacey në filmin e ri

Kevin Spacey do të zëvendësohet në filmin e ri ‘ All the Money in the World’.

Spacey do të zëvendësohet nga aktori Christopher Plummer.

Spacey është duke u përballur me një numër akuzash për sjellje të pahijshme seksuale, dhe tani regjisori i filmit Sir Ridley Scott dhe Imperative Entertainment kanë vendosur të marrin masa ndaj tij, raporton Deadline.

Plummer është vendosur të marrë rolin e J Paul Getty, në xhirimet e të gjitha skenave ku më parë ishin paraparë të luheshin nga Spacey , transmeton KosovaPress.

Aktori fillimisht ka punuar për rreth tetë deri në 10 ditë në xhirimet e ‘All the Money in the World’, duke luajtur naftëmbajtësin që refuzon të paguajë një shpërblim pas rrëmbimit të nipit të tij.

Spacey u pezullua nga Netflix pas akuzave për abuzim seksual nga punëtorë të shumtë në serinë "House of Cards”.