10 Reality Show më të famshëm në botë

Spektaklet Reality Show kanë bërë një rrugë të gjatë për të na treguar se si sjellja e njerëzve mund të shihen në aspekte të ndryshme të jetës. Ne kemi mundur te shohim nje impakt të madh pozitiv që këto Reality Show Tv kanë lënë në jetën e shumë prej pjesëmarresve ne to. Ne kemi parë top modele dhe aktore që kane dalë nga këto Reality Show.

Nga vallëzimi në kënge dhe në veprim, nuk mund të mos imagjnosh numrin e gjeneratave që kanë zhvilluar pasion të thellë për shumicën e këtyre roleve në këto spektakle .

1. Survivor

Ky Reality Show është në sezonin e tij të tridhjetë e katërt që nga fillimi i tij dhe ky reality show-it është organizuar nga Jeff Probst në ishujt Mamanuca në Fixhi.

Episodi i parë i ketij Reality Show ishte më 31 maj 2000, i cili kishte fituesin e tij të parë Richard Hatch.

Krijuesi i programit: Charlie Parsons.

Survivor është një nga Serialet televizive Amerikane dhe ka mjaft audiencë.

2. The Bachelor

Si mund të harrojmë për “Bachelor”? Bachelor u shfaq se pari në 25 Mars 2002 në kanalin ABC. Ky spektakel ka (21) sezone dhe dyqind e gjashtëmbëdhjetë episode deri më tani.Ky Reality Show drejtohet nga Chris Harrison. Përqendrohet ne nje student te diplomuar ne Bachelor i cili konsiderohet i përshtatshëm për të zgjedhur një femer nga pjesëmarrëset në spektakël.Pjesemarrësit mund të vizitojne ambiente shumë të shtrenjta dhe romantike për aventurën e tyre dhe në cdo seri lindin konflikte nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Në shumicën e rasteve, kandidatët e eliminuar rikthehen në shfaqje për të mbrojtur rastin e tyre në lidhje me The Bachelor.

3. American Idol

American Idol nuk është emër i ri në serine e Reality Show. Këtu pjesëmarrësit garojne duke treguar aftesite e tyre vokale. Episodi i parë i shfaqjes ishte më 11 qershor 2002 me fituesin e tij të fundit “Trent Harmon” (2016). Shfaqja ka nje juri të klasit botëror si Kara DioGuardi, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez dhe shumë të tjere dhe është prezantuar nga Brian Dundleman në vitin 2002 dhe që nga ajo kohë ka prezantuesin aktual Ryan Seacrest nga viti 2002 deri më tani.

American Idol është në thelb një konkurs i te kënduarit amerikan i krijuar nga Simon Fuller dhe i prodhuar nga FremantleMedia North America dhe 19 Entertainment. Shfaqja u shfaq për herë të parë në Fox Tv në vitin 2002. Ajo u bë një nga shfaqjet më të suksesshme të Amerikës në historinë e Televizionit Amerikan që kur fitoi mjaft popullaritet gjatë periudhës së ekzistencës së saj.Fokusi i shfaqjes është zbulimi i yjeve të muzikes nëpërmjet talenteve të panumërta në zhanrin e këngës. Fituesit e American Idol janë të përzgjedhur nga shikuesit në Amerikë. Domethënë se personi me numrin më të madh të votave merr cmimin financiar si dhe shume dhe përfitime të tjera të cilat i takojne vendit te parë.

4. America’s Next Top Models

Bukuria vjen me trurin këto kohë. Një nga industritë më të mëdha është “Industria e modelimit” dhe ne të vërtete, shfaqjet e realitetit janë të përqendruara në modelet e ardhshme te botes se modes.Ky eshte nje tjeter Reality Show ne te cilin do të përballen, sidomos për vajzat që kërkojnë një karrierë në modelim.Shfaqja që paraqitet nga Tyra Banks, Rita Ora ka mirëpritur shumë fitues me fituesin e saj të fundit “India Gants”. Fituesit në këtë reality show televiziv kanë një shans për të filluar karrierën e tyre në industrinë e modelimit me një platformë të madhe të krijuar nga organizatorët. Përveç cmimit financiar që jepet për vendin e parë, ekspozimi është një avantazh i shtuar.

Ky Reality Show filloi së pari në vitin 2002 .

5.The Apprentice

The Apprentice është një reality show ndryshe nga serialet e tjere televizive që përqëndrohen në muzikë, vallëzim dhe arte të tjera. Presidenti i SHBA Donald Trump është një nga producentet ekzekutiv së bashku Arnold Schwarznegger dhe bashkepunetorë të tjerë .Fituesi i fundit ishte “Matt Iseman”. Ky Reality Show lidhet me një manjat biznesi dhe pjesemarresit ne te duhet të fokusohen në biznes. The Apprentice mirëpret kandidatët mendjeholle në biznes duke i dhënë një mundësi pune brenda organizatës së tij.Shfaqja kerkon shumë zgjuarsi dhe përdorim brilant të mendjes.

6.Real World

Real World është një nga emisionet televizive më të vjetra të Reality Show që tronditi ekranet televizive gjatë viteve 90-te. Episodi i parë i shfaqjes u transmetua më 21 maj 1992, rreth njëzet e pesë (25) vjet më parë.

Me producentët ekzekutivë si Jonathan Murray, Mary-Ellis Bunim, George Verchoor dhe Matt Kunitz, shfaqjet ende dallojnë si një nga seritë më interesante dhe më të vjetra televizive të realitetit që kanë ekzistuar ndonjëherë në serinë televizive.

Sipas Wikipedia, “Seria u përshëndet në vitet e hershme për të përshkruar çështjet e të rinjve bashkëkohorë të moshës madhore të rëndësishme për audiencën e saj kryesore, si p.sh., paragjykimi, feja, aborti, sëmundja, ekzistenca, AIDS, vdekja , politika dhe abuzimi i substancave, por më vonë mori një reputacion si një vitrinë për papjekurinë dhe sjelljen e papërgjegjshme që tregonte moralin e rënies së rinisë bashkëkohore “.

7. Dancing with the Stars

Dancing with the Stars u transmetua fillimisht më 1 qershor 2005 dhe u prezantua nga Tom Bergeron, Erin Andrews, Brooke Burhe-Charvet, Samantha Harris dhe Lisa Canning.Me nje juri inteligjent si Len Goodman, Carrie, Bruno, Jullianne, eshte një nga shfaqjet më të mëdha Reality Show në histori.

Ne kete Reality show ka nje personazh të famshëm të shoqëruar me një balerin profesionist. Çdo çift konkuron per te fituar vleresimin e gjyqtarëve dhe votat e audiencës.Shfaqja ka njëzet e tre sezone dhe treqind e nëntëdhjetë e nëntë (399) episode.

8. The Real Housewives

Real Housewives është një tjetër reality show më i madh i mbushur me kaq shumë surpriza. Shfaqja jep një dokumentar të jetës së shumë amvisave të pasura që banojnë në rajone të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.Ky është një program anglisht dhe u transmetua kryesisht në Amerikë. Shfaqja ka një kohëzgjatje prej 41-45 minutash dhe versionet ndërkombëtare të tij transmetohen nga kanalet televizive të ndryshme ne te gjithë botën.

9. Bigbrother

Me një ekskluzivitet në Afrikë vjen në Reality Show Televiziv Bigbrother . Bigbrother është një reality show 24 orë që transmeton aktivitetet e përditshme të një numri të caktuar të garuesve në shtëpi. Konkurentët pritet të emërojnë bashkëjetuesit e tyre dhe t’e vendosin për dëbim të mundshëm (Bazuar në krahasimin me nominimet më të larta).Shfaqja është përballur me shumë kritika pas skenave të papranueshme dhe shfaqjes së intimitetit të garuesve.Eshte shfaqur per here te pare ne vitin 2000 deri më tani dhe ka arritur më në fund audiencë më të gjerë edhe në Afrikë.

10 . Keeping up with the Kardashians

Keeping up with the Kardashians është bërë përfundimisht nje ikone kombëtare në botën e Reality Show. Shfaqja televizive fokusohet në një familje “The Kardashians” dhe projekton aktivitetet e tyre të përditshme. Ky Reality Show ka fituar shikueshmëri masive në të gjithë botën.Episodi i parë i shfaqjes u transmetua më 14 tetor 2007 dhe përmban familjen Kardashian të përbërë nga Kim, Kourtney, Khloe dhe pjesa tjetër e klanit Kardashian / Jenner.Ofrohet dhe ne E-TV , shfaqja që nga ajo kohë është bërë një nga seritë televizive më të shikuara në historinë e shfaqjes së Reality Show .