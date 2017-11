Taylor Swift zbulon listën e këngëve të albumit të ri

Është zbuluar lista e këngëve të albumit të ri të këngëtares së njohur amerikane Taylor Swift, “Reputation”.

Albumi, i gjashti i këngëtares, është caktuar të lansohet këtë të premte (më 10 nëntor) dhe ky është albumi i parë që nga albumi i saj i fundit i vitit 2014, “1989”, transmeton Koha.net.

CD-të e albumit tashmë kanë filluar të shpërndahen në dyqane nëpër botë me qëllim të përgatitjes për lansim, me fotografi në ballinë të albumit si dhe listën e këngëve e cila tani ka rrjedhur në internet.

Pjesa e pasme e CD-së zbulon bashkëpunimin me Ed Sheeran dhe Future e quajtur “End Game”, ndërsa këngët tjera janë “Don’t Blame Me”, “This Is Why We Can’t Have Nice Things” dhe “I Did Something Bad”. Ndërsa producentët e këtij albumi janë Jack Antonoff, Max Martin, Shellback dhe vetë Swifti.

Këngëtarja Swift, tani ka konfirmuar listën e këngëve duke postuar ballinën e albumit në Instagram.

Kjo është lista e këngëve të “Reputation”:

“…Ready For It?”

“End Game” (feat. Ed Sheeran and Future)

“I Did Something Bad”

“Don’t Blame Me”

“Delicate”

“Look What You Made Me Do”

“So It Goes…”

“Gorgeous”

“Getaway Car”

“King Of My Heart”

“Dancing With Our Hands Tied”

“Dress”

“This Is Why We Can’t Have Nice Things”

“Call It What You Want”

“New Year’s Day”