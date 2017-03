Rita Ora pajtohet me Calvin Harris

Bukuroshja e famshme shqiptare Rita Ora si duket është miqësuar përsëri me DJ Calvin Harris.

Pas një grindjeje dhe ndarje të famshme të çiftit të përcjellë dhe të komentuar shumë nga mediat në vitin 2014, Ritës i ishte ndaluar performimi i këngës “I Will Never Let You Down”.

Vëmendje të madhe kanë tërhequr dyshja kur janë parë sërish së bashku. Ata si duke kanë tejkaluar mosmarrëveshjet e tyre dhe Dj Calvin Harris më në fund ka tërhequr ndalimin e bashkëpunimit të tyre muzikorë në Youtube, transmeton kp.

Së fundmi Rita Ora ka qenë e angazhuar në kampanjën më të re të brendit të njohur Rimmel dhe po vazhdon të ketë bashkëpunime të suksesshme me brende të njohura të cilat herë pas here i tregon në rrjetin social Instagram.