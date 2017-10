Remake e këngës së Bleros “Kthehu Ti”

Mas 15 viteve do te kthehet ne rameke kenga ime -Kthehu Ti- kenga me solli suksesin ne skenen e muzikes. Shume i emocionum shpresoj qe do te ju pelqej ky verzion i punuar nga @prygomusic Dhe Johan Bejerholm. Interpretim @_alexofficial dhe @nikka.official @mishmash_entertainment Can't wait... 💣💣💣 P.s per her te par behet kjo keng remake. Edhe pse shume artist nga shume shtete me kerkuan te drejten une ju besova 2 artistve te mi.

