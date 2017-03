Këngëtarja me prejardhje nga Kosova, Rita Ora, ka vazhduar me paraqitjet e saj të veçanta nëpër media.

Së fundmi krijuesja e hitit “I Will Never Let You Down” është paraqitur në Paris me një stil të veçantë të veshjes derisa po dilte për shëtitje pas Javës së Modës që u mbajt në kryeqytetin francez.

26-vjeçarja dukej seksi me një këmishë të gjatë, të cilën e kombinoi me një xhaketë dhe çizme të kuqe.

