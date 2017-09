Taylor Swift së shpejti lanson këngën e re

Këngëtarja e famshme nga Amerika, Taylor Swift, paralajmëron se së shpejti do të lansojë këngën e re nga albumi i saj i ardhshëm “Reputation”.

Pas lansimit të këngës që ka thyer rekordet, “Look What You Made Me Do”, javën e kaluar, këngëtarja paralajmëron këngën e re të titulluar “Ready For It”, transmeton Koha.net. Ajo për këtë këngë është frymëzuar nga ndeshja e futbollit amerikan që zhvillohet mes kolegjeve amerikane, në këtë rast mes Alabamës dhe Florida State, e cila është zhvilluar të shtunën mbrëma, më 2 shtator.

27 vjeçarja ka paralajmëruar këngën e re përmes një postimi në Instagram, duke postuar detajet e ndeshjes dhe hashtagun #ReadyForIt.

Për më tepër, shikoni trailerin e ndeshjes në sfond me këngën “Ready For It” nga albumi “Reputation”.

Are you #readyforit?



No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL