Serena Williams në pritje të fëmijës së parë

Tenistja amerikane Serena Williams, pritet që sonte të lindë fëmijën e saj të parë.

Williams është në pritje të fëmijës së parë me Alexis Ohanian, transmeton Koha.net.

Gazeta lokale CBS12 ka raportuar se 35-vjeçarja mbrëmë është regjistruar në Qendrën Mjekësore të Shën Mërisë në Florida.

Williams ende nuk e ka treguar gjininë e fëmijës, por ka thënë se mbase sonte gjithçka do të kuptohet.

Williams njoftoi për shtatzëninë e saj me bashkëthemeluesin e Reddit gjatë muajit prill.

Tennis Superstar Serena Williams is waiting at St.Marys Medical Center this hour to give birth to her first child. https://t.co/agveIwUiWI pic.twitter.com/bxdheHA3gI