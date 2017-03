Pastruesi i xhamave ndeshet me Kylie Minoguen në një dhomë hoteli

Një pastrues i xhamave të një hoteli shumëkatësh në Sydney është befasuar teksa ishte duke pastruar dritaret.

Ai është takuar me këngëtaren e famshme Kylie Minogue, transmeton Koha.net.

Këngëtarja Minogue, këtë takim interesant e ktheu në argëtim duke bërë një seri fotografish qesharake.

“Mirëseardhja ime në Sydney ishte më e mikpritëse se zakonisht...hah!!”, ishte mbishkrimi i fotografisë të cilën këngëtarja e ka shpërndarë në Twitter.

My #Sydney welcome was even friendlier than usual.....hah!! 🤷🏼‍♀️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/phslzdXjtg