Dua Lipa sërish në vend të parë, këtë herë mposht Justin Bieber

Dua Lipa edhe këtë herë ka siguruar pozitën e parë në toplistën britanike.

Lipa ishte në konkurrencë me këngën e saj të re “New Rules”, me këngën e re të Justin Bieber & BloodPop, me këngën “Friends”, transmeton Koha.net.

Megjithatë, zyrtarisht Lipa është sërish në vendin e parë edhe këtë javë.

Calvin Harris me Pharell Williams, Katy Perry dhe Big Sean me këngën “Feels” është në vend të tretë, ndërkaq Pink me këngën “What About Us” në vendin e katërt.