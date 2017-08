Shndërrimi i Margot Robbiet

Margot Robbie, e famshme për interpretimin e bashkëshortes së Leonardo DiCaprios në filmin “The Wolf of Wall Street”, ka bërë një ndryshim rrënjësor... për keq.

Aktorja australiane nuk njihej në sheshxhirimin e filmit “Mary Queen of Scots”. Me flokë të kuqe kaçurrela dhe me një ballë shumë të madh, 27-vjeçares i kishin shtuar edhe një lëkurë me puçrra për rolin e Elizabetës I.

Në film, skenat e të cilit po xhirohen në Londër, do të interpretojnë edhe aktorët David Tennant dhe Joe Alwyn.