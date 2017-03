Portreti i Shën Terezës në “Guinness”, e bën Muzeun pikë reference në nivel ndërkombëtar

Prishtinë 6 mars - Muzeu i Kosovës tashmë është pronar i një eksponati të veçantë dhe sipas drejtuesve të këtij institucioni, vendi ku ruhet trashëgimia kulturore e shtetit është i vetmi i këtij lloji në Evropë, që posedon një eksponat, që është përfshirë në librin e rekordeve botërore “Guinness”.

Nëpërmjet “Largest staple mosaic” (Mozaikut më të madh me kapëse teli) ku është portretizuar Shën Tereza, Muzeu i Kosovës përcjell mesazhe paqeje, shkruan sot “Koha Ditore”. Autori i mozaikut, Saimir Strati, ka pranuar certifikatën, që dëshmon se vepra e tij tashmë është pjesë e Librit të rekordeve botërore. Lajmi është publikuar edhe në ueb-faqen zyrtare të rekordeve “Guinness”.

Muzeu i Kosovës planifikon që ta organizojë një ceremoni të veçantë, ku do të jetë i pranishëm edhe vetë Strati për ta festuar rekordin e dhjetë. Për më pak se një muaj, gjatë tetorit të vitit që shkoi, artisti shqiptar me nam botëror, ia ka dalë që të realizojë portretin e Shën Terezës me rreth 1.5 milionë kapëse teli.

Dyngjyrëshe, e argjendtë dhe bakri, vendi ku ka zënë vend imazhi i shenjtëreshës shqiptare do të jetë nikoqir mysafirëve nga e mbarë bota. Vepra shtrihet në dhjetë metra katrorë, me dimensionet 4 me 2.5 metra. Pikërisht në ditën kur Shqipëria festonte 104-vjetorin e Pavarësisë, Strati e kishte përfunduar edhe ngjitjen e kopsës së fundit në portretin, anash të cilit është shkruar: “Peace begins with a smile” (Paqja nis me një buzëqeshje),e që është një nga thëniet më të popullarizuara të Shën Terezës.

Drejtori i Muzeut të Kosovës, Skender Boshtrakaj ka thënë se eksponati unik është nga një autor që tashmë është emër i njohur botërisht për vepra të veçanta... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

