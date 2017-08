Shkreli dëgjon Wu-Tangun gjatë intervistës për mashtrimet e tij

“Pharma Bro” është gjetur fajtor për mashtrim javën e kaluar.

Bosi i famshëm farmaceutik me origjinë shqiptare, Martin Shkreli, ka lëshuar albumin “Once Upon A Time in Shaolin” të hip hop bendit të njohur amerikan Wu-Tang ndërsa ishte duke diskutuar për mashtrimet në një intervistë.

“Pharma Bro”, i cili është shpallur fajtor për tri akuza të mashtrimit me letra me vlerë javën e kaluar, thuhet se ka blerë kopjen e vetme të albumit “Once Upon A Time in Shaolin” në vitin 2015 në vlerë prej 2 milionë dollarë, transmeton Koha.net. 10 minutat e albumit mund të dëgjohen kur ai ishte duke dhënë një intervistë. Intervista e plotë është publikuar në YouTube.

Pjesën e albumit mund ta dëgjoni nga minuta e 48-ë ndërsa Shkreli është duke shpjeguar se si e ka blerë këtë kopje të vetme të këtij. Shikoni në videon më poshtë.

Gjithashtu, thuhet se Shkreli ka blerë edhe kopjen e vetme të albumit “Tha Carter 5” të reperit të njohur amerikan Lil Wayne.

Sipas gazetarit amerikan Alex Pfeiffer, reperi Wayne e kishte shitur Bugattin e tij dhe CD-në e albumit e kishte harruar në të, pastaj këtë album e kishte blerë Shkreli nga pronari i ri i Bugattit të reperit.