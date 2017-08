Aksidentohet Gjiko

Reperi nga Peja, Gjiko, është aksidentuar një natë më parë me veturën e tij BMW.

Gjiko ka postuar një fotografi në profilet e tij në rrjetet sociale, duke thënë se pas aksidentit nga i cili fatmirësisht shpëtoi, ka kuptuar se ka njerëz të shumtë rreth vetes.

Ai ka thënë se është kthyer më i fortë nga ky aksident, teksa u ka bërë thirrje rahovecianëve të bëhen gati për koncertin e sotëm.

“E shfrytëzoj rastin me e falënderu Zotin që ma dha edhe një shans me mujt me konë këtu në mesin tuaj. Me natën e promshit e kuptova që kom shumë njerëz rreth vetit që kanë kurgjo tjetër pos dashni. Jom kthy ma i fort se kurrë, gjithmonë kom mu kon afër juve! Shihem sonte në Rahovec”, ka shkruar Gjiko.