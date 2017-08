Nuk do të dalë klipi i Vig Poppës me Ledri Vulën

Hip Hop artisti i njohur kosovar, Vigan Bardhi, ndryshe i njohur me emrin artistik Vig Poppa ka njoftuar se për shkak të disa problemeve nuk do të dalë klipi të cilin do ta bënte në bashkëpunim me reperin e njohur - Ledri Vula.

Vig Poppa e ka bërë të ditur këtë njoftim përmes një postimi në rrjetin social Instagram, raporton Koha.net.

Gjithashtu, reperi paralajmëron se së shpejti do të sjellë këngë të reja.

“Për shkak të disa problemeve nuk del klipi me Ledrin. M’falni për pritjen. Së shpejti këngë të reja...stay tuned”, shkroi reperi Vig Poppa.