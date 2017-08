Emina Çunmulaj ndihmon disa familje në nevojë

Sot ishte nji dite me shume emocine, nga varferia te vuajn kaq shume njerz ne kyt koh eshte e tmerrshme E nijej vehten te privligjuar qe arrita te njofton @arberhajdari dhe qe me solli ti ndihmoj disa famileve qe kishin nevoj shume te madhe Vllezer,motra dhe miq te dashur... Ju lutem, neqoft se keni mundesi me sa do qoft shkoni dhe shikoni ju per vehten se sa njerz kan nevoj ndihmen tone ************************* Today I did a field trip with the humanitarian organization @fundjavendryshe in Albania and it was a very emotional day , my heart is broken to see so much poverty in a land that has so much wealth , I can just promise that as long as I live I will continue to help as much as I can and hope that all of you will join me

