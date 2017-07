Bebe Rexha bën publikun rus të qajë me performancën e saj në “Evropa Plus”

Bebe Rexha ka dhënë një performancë të shkëlqyeshme në festivalin “Evropa Plus” që është mbajtur dje në Moskë.

Këngëtarja shqiptare ka kënduar hitet e saj para publikut rus, të cilët janë emocionuar nga performanca e saj, transmeton Koha.net. Ka prej tyre edhe që qajnë gjatë performancës së Bebe Rexhës.

Ajo performoi disa nga hitet e saj, si “The Way I Are (Dance With Somebady)”, “I Got You”, “Me, Myself and I”, etj.

