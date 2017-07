Princi William dhe Harry ndajnë fotografi private me princeshën Diana

Po bëhen njëzet vjet që kur vdiq tragjikisht Princesha Diana, ndërkaq familja e saj ende vazhdojnë ta përballojnë mungesën e saj.

Para se të lansohet një dokumentar për jetën private të nënës së tyre, princi William dhe Harry kanë shpërndarë në rrjetin social “Twitter” disa fotografi private me nënën e tyre të ndjerë.

The Duke and Prince Harry are pleased to share 3 photographs from the personal photo album of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/mUhzQB08TV